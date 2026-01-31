Haberler

Kurdukları serada Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren iki kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, 15 Hint keneviri ve yetiştirme malzemeleri ele geçirildi.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde kurdukları serada Hint keneviri yetiştiren 2 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evlerinin bahçesindeki serada Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada 13 saksı içerisinde 15 Hint keneviri, kurtulmaya bırakılmış bir miktar kenevir bitkisi, kenevir yetiştirmede kullanılan 1 iklimlendirme çadırı ile malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber: İsa ÇİÇEK/GEYVE(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
