Haberler

Kurdukları serada Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı

Kurdukları serada Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geyve ilçesinde, evlerinin bahçesindeki serada Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen iki kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında 15 Hint keneviri ve yetiştirme ekipmanları yer alıyor.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde kurdukları serada Hint keneviri yetiştiren 2 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evlerinin bahçesindeki serada Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada 13 saksı içerisinde 15 Hint keneviri, kurtulmaya bırakılmış bir miktar kenevir bitkisi, kenevir yetiştirmede kullanılan 1 iklimlendirme çadırı ile malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı
Yeni Epstein belgelerinde şok Prens Andrew detayı! Yerdeki kadının üzerine eğilmiş

Cinsel istismar adasındaki yeni belgelerde şok Prens Andrew detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular