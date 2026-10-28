Sakarya'da Hendek gişelerinde durdurulan araçta 950 gram sentetik uyuşturucu bulundu

Sakarya'da Hendek gişelerinde durdurulan araçta 950 gram sentetik uyuşturucu bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimindeki Hendek gişelerinde durdurulan araçta 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sokaklar Güvende operasyonu kapsamında yapılan aramada sürücü gözaltına alındı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan araçta 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hendek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Hendek ilçesine uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında yapılan çalışmada otoyolun Hendek gişelerinde Ş.S.K'nin (28) kullandığı araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.