Sapanca'da Bungalov Havuzunda Boğulma Tehlikesi
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı.
İstanbuldere Mahallesi'ndeki bir bungalov konaklama tesisinde ailesiyle kalan M.A.Ç. (4) havuza düştü.
Çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden ailesi, M.A.Ç'yi havuzdan çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.