Sakarya'da Hafif Ticari Araçların Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

K.F. idaresindeki 54 HU 034 plakalı hafif ticari araç ile A.Ö'nün kullandığı 41 AS 441 plakalı hafif ticari araç, D-140 kara yolunun Balballı sapağı mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle K.F'nin kullandığı araç bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler A.Ö, K.F ve yanındaki yolcu Uğur B. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Uğur B. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.