HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 5'İ AĞIR, 8 YARALI

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 5'i ağır, 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-014 Karasu-Kaynarca yolu üzerindeki Kulaklı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 54 AKH 974 plakalı hafif ticari araç ile 34 ACR 534 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 5'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
