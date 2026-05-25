Sakarya'da gölette kadın cesedi bulundu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir gölette 26 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının annesinin 24 Mayıs'ta Mersin'de kızı için kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

GENÇ KADININ CANSIZ BEDENİ GÖLETTE BULUNDU

Karaaptiler Mahallesi'ndeki gölette bir kişiyi hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Rukiye G. (26) olduğu tespit edildi. Rukiye G'nin cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü otopsi merkezine gönderildi.

ANNESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Göletin kıyı kısmında maktule ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Öte yandan Rukiye G'nin annesi Ş.G'nin, 24 Mayıs'ta Mersin'in Tarsus ilçesinde kızı için kayıp müracaatında bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
