Hendek'te traktör kazası: 18 yaralı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
E.D. idaresindeki römorkunda fındık işçilerini taşıyan 54 KN 684 plakalı traktör, Kahraman Mahallesi Dikbayır mevkisinde tarladan dönüş yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 18 kişi, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA