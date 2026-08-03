Haberler

Adapazarı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Adapazarı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Adapazarı ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen F.Y'nin ikametinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 21 gram sentetik uyuşturucu, 134 gram uyuşturucu yapımında kullanılan aseton ve "AM-2201" maddesi ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi

84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na kızından duygusal mesaj

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun kızından mesaj var
Wanda Nara'nın son halini görenler tanımakta zorlandı

Son halini görenler tanımakta zorlandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 'Asırlık Gece' Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı

Tarihi gece yeniden canlanıyor: Köprü trafiğe kapatıldı
Her birinin değeri 400 bin lira! Tam 100 adet var

Her birinin değeri 400 bin lira! Tam 100 adet var
Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi

Günlerdir haber alınamıyordu: Acı haberle birlikte mahalle karıştı!
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek

Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak bir topçu daha alıyor

İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti

İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti