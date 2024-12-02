Üye Girişi
Haberler
Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz

Rusya, Esad'a destek verecek mi? Kremlin'den beklenen açıklama geldi

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı

Muhaliflerin kontrolündeki şehre uçaklarla bomba yağdırdılar
4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi

4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istendi

Sakarya'da Engellilere Yönelik Etkinlik Düzenlendi

Sakarya'da Engellilere Yönelik Etkinlik Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sakarya Park Gülpınar Salonu'nda engellilere ve ailelerine yönelik bir etkinlik gerçekleştirildi. İl Müftüsü Mehmet Aşık, engelliliğin toplumsal bir mesele olduğunu vurguladı.

Sakarya'da engellilere ve ailelerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Erenler ilçesindeki Sakarya Park Gülpınar Salonu'nda düzenlenen etkinlik, engelli Emir Avaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan İl Müftüsü Mehmet Aşık, engelliliğin toplumsal yönüyle tüm insanlığı ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir durum olduğunu söyledi.

Sakarya'da engellilere yönelik cami yapıldığını, bahçesine de Kur'an eğitimi için bir mekan oluşturulacağını bildiren Aşık, "Engellilere yardımcı olma konusunda her şeyi yapmaya hazırız çünkü hayat sizinle güzel. Her birimiz engelli adayıyız. Engelli olmak Allah katında ne üzülecek ne de sağlığı, sıhhati yerinde olanların Allah katında üstünlüğüne delalet eden bir durum. Üstünlük sadece Rabb'imizin katında takvadadır." diye konuştu.

Engelliler ve aileleri, daha sonra protokol üyeleriyle kahvaltı yaptı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Suat Keleş, bazı müftüler ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
img

Fotoğraf paylaşıldı, sosyal medyada tepki yağdı
img

Atatürk'ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ'lü profesörü dolandırdılar
img

İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta! Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi kaç TL 2024? Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor TÜİK ENFLASYON RAKAMI KASIM 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Abant Gölü'ne Giriş Ücretli Abant Gölü nerede, hangi ilde? Abant Gölü girişi ücretli mi? İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var? TRT Spor yayın akışı 2 Aralık! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Halep'in Coğrafi ve Tarihi Önemi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.