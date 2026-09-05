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Elektrik direğinde akıma kapılan usta yaşamını yitirdi

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde elektrik direğinde çalışma yaptığı sırada akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde elektrik direğinde çalışma yaptığı sırada akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alandere Mahallesi Denizdağı mevkisinde elektrik direğinde izinsiz ve yetkisiz şekilde çalışma yaptığı öne sürülen elektrik ustası M.Y. (55), akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

M.Y'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kocaali Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: AA
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