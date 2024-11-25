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At donduran soğuk

Sakarya'da Dondurucu Soğukta Kar Banyosu Keyfi

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde dondurucu soğukta kar banyosu yapmak isteyen bir vatandaş, yarı çıplak halde karın keyfini çıkardı. Yılmaz Sarı'nın eğlenceli anları cep telefonu ile kaydedildi.

Sakarya'da dondurucu soğukta kar banyosu keyfi

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan yağış ile birlikte beyaza bürünen bölgede bir vatandaş, karın keyfini yarı çıplak halde kar banyosu yaparak çıkardı.

Sakarya'da hafta sonu kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrasında Pamukova ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Sarı isimli vatandaş, yağan karın keyfini yarı çıplak halde çocuklar gibi eğlenerek çıkardı. Sarı'nın kendini karların üzerine atarak kar banyosu yaptığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sakarya'da Dondurucu Soğukta Kar Banyosu Keyfi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN ELGÜN - Güncel
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