Kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Sakarya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtan M.F.H., yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşya dolandırıcılığından yakalanarak tutuklandı. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla ele geçirilen materyaller, dolandırıcılık soruşturmasını derinleştirdi.

SAKARYA'da kendisini polis ve savcı olarak tanıttığı kişilerden yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyasını alarak dolandırdığı belirlenen M.F.H. (32), İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

Adapazarı ilçesinde 21 Ocak'ta yaşanan dolandırıcılık olayına ilişkin Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin incelemelerinde, şüphelinin kendisini polis ve savcı olarak tanıttığı kişilerden yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası aldığı belirlendi. Olayı gerçekleştirmek amacıyla İstanbul'dan Sakarya'ya geldiği tespit edilen M.F.H., İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin adresinde ekiplerin yaptığı aramada, dolandırıcılık olayından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, dijital materyaller ve cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.F.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

