Sakarya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Elebaşılığını B.S'nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 26 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 14 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, şüphelilere ait 1 kamyonet, 1 otomobil, 1 motosiklet, yaklaşık 2 milyon liralık mal varlığı ile 450 milyon liralık hareketlilik bulunan 622 banka hesabına "gecikmesinde sakınca bulunan hal" kapsamında el koyuldu.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
