Sakarya'da Doğal Yaşam Kampüsü Ekim'de Açılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen "Doğal Yaşam Kampüsü", ekim ayında faaliyete geçecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sahipsiz sokak hayvanlarına yaşam alanı oluşturmak amacıyla yapılan kampüs ekim ayının ilk haftasında hayata geçecek.

Projenin 14 bin 500 metrekarelik bölümünde padoklar, pati kafe, köpek parkı, açık hava amfisi ve hayvan kütüphanesi bulunacak.

Vali Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 87 dönüm alan üzerine kurulan kampüsü inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Doğan, görev yaptığı şehirlere kıyasla projenin büyük ve kapsamlı olduğunu bildirdi.

Alemdar, Ahilik Haftası kutlamalarına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlenen programa katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Milletvekili Ertuğrul Kocacık, ilçe belediye başkanları ve kent protokolünün bulunduğu programa katılan Alemdar, yılın ahisi seçilen Salim Öztürk'ü tebrik etti.

Programın son bölümünde ise katılımcılara geleneksel ahilik pilavı ikram edildi.

İtfaiye personeli Sakarya Nehri'nde tatbikat yaptı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, su kaynaklı acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla Sakarya Nehri'nde tatbikat gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Nehri'ndeki tatbikatta, itfaiye erlerine nehirde mahsur kalan kişilere ulaşma, ilk müdahale ve güvenli tahliye eğitimleri verildi.

Ferizli'de 2. Tarım Festivali tamamlandı

Ferizli'de bu yıl ikincisi düzenlenen "Tarım Festivali" sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festivalde katılımcılar, modern tarım ve sulama teknolojileri hakkında bilgi aldı.

Çeşitli sanatçıların sahne aldığı festivalde çocuklara özel atölyeler kuruldu, yöresel ürün stantları ve girişimci kadınların ürettiği ürünlerinin de satışı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Ata, festivalle üreticinin emeğini görünür hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, etkinliği ulusal bir marka haline getirmek istediklerini kaydetti.