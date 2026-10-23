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Sakarya'da devrilen kamyonetin sürücüsü Muhammet Hızal hastanede hayatını kaybetti

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Sakarya'da devrilen kamyonetin sürücüsü Muhammet Hızal hastanede hayatını kaybetti
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Sakarya'da dün saat 18.30 sıralarında Adapazarı-Kaynarca D-020 kara yolunda virajda kontrolden çıkan kamyonet refüje çarparak devrildi. Sürücü Muhammet Hızal (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; kaza anı arkadan gelen aracın araç içi kamerasına yansıdı.

SAKARYA'da devrilen kamyonetin sürücüsü Muhammet Hızal (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı arkadan gelen aracın, araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Adapazarı-Kaynarca D-020 kara yolunda meydana geldi. Muhammet Hızal yönetimindeki 54 AHK 152 plakalı kamyonet, virajda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Devrilen kamyonetin sürücüsü Hızal, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hızal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, arkasından gelen bir aracın, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, virajı alamayan kamyonetin kontrolden çıkıp refüje çarptığı ve çarpmanın etkisiyle yan yattığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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