Sakarya'da derede mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde derede mahsur kalan 11 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde derede mahsur kalan 11 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Geyve Tepecikler Mahallesi mevkisinde bulunan Çay Deresi'nde bir çocuğun mahsur kaldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, derenin orta kısmında kalan 11 yaşındaki K.K'yi merdivenli köprü sistemiyle kıyıya çıkardı.
Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu belirlendi.
Kaynak: AA