Sakarya'da Denize Giriş Yasaklandı

Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerindeki sahillerde olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen hafta cuma günü başlayan denize girme yasağı 4'üncü günde de sürüyor. Sahillerde devriye görevi yürüten itfaiye ve cankurtaran ekipleri vatandaşları denize girmemesi için uyarıyor.

SAKARYA'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerindeki sahillerde olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen hafta cuma günü başlayan denize girme yasağı 4'üncü günde de sürüyor. Sahillerde devriye görevi yürüten itfaiye ve cankurtaran ekipleri vatandaşları denize girmemesi için uyarıyor.

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kıyı ilçeleri Karasu, Kaynarca ve Kocaali'de geçen cuma günü rip akıntısı ve dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Dalgaların 2,5 metreye ulaştığı sahil şeridinde o günden beri yasak sürüyor. İtfaiye ekipleri ve cankurtaranlar devriye görevi yürütüp, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, bugün de denize girişleri yasaklamak zorunda kaldıklarını belirterek, "Yaklaşık 2,5 metre dalga var. Sabah denizin görüntülerini Sahil Güvenlik Komutanlığına iletiyoruz. Şu an Kaynarca, Karasu ve Kocaali bölgelerinde denize girişleri yasakladık. Önümüzdeki 3-4 gün daha böyle devam edecek gibi duruyor. Buraya gelen tatilcilerden şunu istiyoruz. Maalesef geçtiğimiz senelerde çok üzücü kazalar yaşadık. Ankara'dan İstanbul'dan hatta en uzak illerden gelmiş olabilirler. Burada vatandaşlar hem kendi canlarını hem de cankurtaranlar hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Vatandaşlardan cankurtaranların söylediklerine uymalarını istiyoruz. Bu kararlar Kaymakamlıklar tarafından alınıyor ve bizde vatandaşlarımıza iletiyoruz" diye konuştu.