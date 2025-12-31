Haberler

Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak Irak ve Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

SAKARYA'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak ve Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, Adapazarı ve Erenler ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Irak ve Suriye uyruklu toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan 7 ismin mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 ismin mal varlığına el konuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Niğde'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Yaşlı çiftin şüpheli ölümü! Bulgular tek bir ihtimali işaret ediyor
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor

Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı