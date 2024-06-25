Sakarya'da cipe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, cipe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, cipe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
O.K. yönetimindeki 54 AKD 286 plakalı motosiklet, Yayla Mahallesi Sakarya Caddesi'nde sola dönen Z.C idaresindeki 34 BAY 332 plakalı cipe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan O.K, yere düştü, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan O.K, Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi.
O.K'nin vücudunda kırıklar olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.