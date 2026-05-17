Sakarya'da devrilen cipteki 3 kişi yaralandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir cipin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde cipin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.D. idaresindeki 16 CMG 59 plakalı cip, Çamtepe Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki G.D. ve M.C.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Taraklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Diri