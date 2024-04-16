Sakarya'da çıkan yangında hayvanlar telef oldu

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, besi çiftliğinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı, çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

Kızılbayır Mahallesi'nde A.Ö'ye ait besi çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın samanlık, ev ve büyükbaş hayvanlarının bulunduğu ahıra sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğu yangında, dumandan etkilenen M.A. sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiftlikte bulunan ahır, ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın, saman balyalarının iş makineleriyle kaldırmasının ardından söndürüldü.

Yangında soğutma çalışmaları sürüyor.