Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da çıkan yangında hayvanlar telef oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, besi çiftliğinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı, çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

Kızılbayır Mahallesi'nde A.Ö'ye ait besi çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın samanlık, ev ve büyükbaş hayvanlarının bulunduğu ahıra sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğu yangında, dumandan etkilenen M.A. sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiftlikte bulunan ahır, ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın, saman balyalarının iş makineleriyle kaldırmasının ardından söndürüldü.

Yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Karapürçek Sakarya Hayvan Hakları Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Barcelona PSG maçı CANLI izle! 16 Nisan Barcelona PSG Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 16 Nisan EXXEN spor canlı izle! Sancaktepe jakuzi olayı ne? Belediyede jakuzi mi var? Tilâvet nedir? Kuran'da Tilâvet ne demektir? Tilâvet kelimesinin tanımı ve anlamı! Tertil nedir? Kuran'da Tertil ne demektir? Tertil kelimesinin tanımı ve anlamı! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 16-17 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 16-17 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Beypazarı Maden Suyu yasaklandı mı? Maden suyu sağlığa zararlı mı? Yabani 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Nisan Yabani yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kabine toplantısında alınan kararlar! 16 Nisan Kabine Toplantısı sonucu nedir, hangi karar alındı? Kabine Toplantısı bitti mi? SON DAKİKA! Kabine Toplantısı ne oldu, devam ediyor mu? Bahar 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16 Nisan Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 16-17 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Ben Bu Cihana Sığmazam 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16 Nisan Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Mehmed: Fetihler Sultanı 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16 Nisan Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title