Sakarya'da çıkan yangında 2 katlı villanın çatı katında hasar oluştu
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan yangında 2 katlı villada hasar meydana geldi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan yangında 2 katlı villada hasar meydana geldi.
Yanık Mahallesi Orta Sokak'ta C.K'ye ait 2 katlı villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çatı katında hasar oluşan villada itfaiye ekiplerinin yangın söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA