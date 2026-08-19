Haberler

Sakarya'da çıkan yangında 2 katlı villanın çatı katında hasar oluştu

Sakarya'da çıkan yangında 2 katlı villanın çatı katında hasar oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan yangında 2 katlı villada hasar meydana geldi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan yangında 2 katlı villada hasar meydana geldi.

Yanık Mahallesi Orta Sokak'ta C.K'ye ait 2 katlı villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatı katında hasar oluşan villada itfaiye ekiplerinin yangın söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
ABD harekete geçti! İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor

İsrail’in Suriye saldırısı bardağı taşırdı! ABD’den Türkiye hamlesi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi

Yeni Partili vekil, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
İşte YKS Türkiye birincisinin tercihi: Hayalim gerçekleşti

İşte YKS Türkiye birincisinin tercihi: Hayalim gerçekleşti
Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı

Başkent Ankara'daki bu Rezilliği görenler telefona sarıldı
Sevgilisini darbettiği gerekçesiyle ceza alan Ozan Güven’den yıllar sonra gelen itiraf

Sevgilisini darbetmişti: Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf
Fenerbahçe taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na tepki

F.Bahçe taraftarından yıldız isme tepki! Oyundan çıkarken olanlar oldu
Salah'ı bile unutturacak transfer! Beşiktaş'tan gizli operasyon

Beşiktaş'tan Salah'ı bile unutturacak transfer
Kucak dolusu para verip sıfır otomobil alan kadına büyük şok

Kucak dolusu para verip sıfır otomobil alan kadına büyük şok