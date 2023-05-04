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Sakarya'da çiftlikte çıkan yangında 10 bin tavuk telef oldu

Sakarya'da çiftlikte çıkan yangında 10 bin tavuk telef oldu

Güncel Haberler

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çiftlikte çıkan yangında 10 bin tavuk telef oldu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çiftlikte çıkan yangında 10 bin tavuk telef oldu.

Uzunalan Mahallesi'nde Rıdvan Yaşar'a ait tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çiftlik sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale eden ekipler, yangını söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen kümesteki 10 bin tavuk telef oldu.

Kaynak: AA / Serhat Yağız - Güncel

Sakarya Güncel Haberler

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