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Sakarya'da Çelik Konstrüksiyon Evde Yangın

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Geyve ilçesinde bir çelik konstrüksiyon evde çıkan yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yangın çıkan çelik konstrüksiyon ev kullanılamaz hale geldi.

Sabırlar Mahallesi Kayadibi Sokak'ta İ.T'ye ait çelik konstrüksiyon evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel
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