Sakarya'da Çark Caddesi ramazana özel ışıklandırıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı ilçesindeki Çark Caddesi'ni ramazan ayına özel ışık süslemeleri ile donattı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Çark Caddesi ramazan ayına özel olarak süslendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından "on bir ayın sultanı" ramazan ayı dolayısıyla Çark Caddesi'nde çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, ramazanın manevi iklimini yansıtmak adına caddeye ramazan ayı temalı ışık süslemeleri yerleştirildi.

Ay yıldız, hilal ve "Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan" yazılı motifler, ramazan ayı boyunca caddede yer alacak.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
