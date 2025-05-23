Sakarya'da Cankurtaran Kulesi Çalındı

Sakarya'da Cankurtaran Kulesi Çalındı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan cankurtaran kulesi çalındı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri arıyor.

SAKARYA'nın Karasu ilçesine bağlı Yalı mahallesi Doğu Karadeniz caddesi sahilinde bulunan cankurtaran kulesi çalındı, polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Sakarya İtfaiyesi Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği tarafından 16 Mayıs 2025 tarihinde sahile konulan 16 No'lu cankurtaran kulesini yerinde göremeyen cankurtaranlar, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye alarak, soruşturmaya başladı. Cankurtaran Grup Amirliği Personeli Koray kaya, "Kule kimin işine ne amaçlı yarayacak bilmiyoruz ama insanların hayatını kurtarmada önemli bir görevi olan kulenin çalınması bizleri şaşırttı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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