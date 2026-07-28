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Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki tutuklandı

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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 14 yaşındaki Murat İ., misafirliğe gittiği evde ruhsatlı tabancanın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 15 yaşındaki Y.D.S. tutuklandı, silah sahibi F.K. serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde misafirliğe giden 14 yaşındaki çocuğun tabancanın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Jandarma ekipleri, 24 Temmuz'da Ahmediye Mahallesi'nde F.K'ye (70) ait ruhsatlı tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralanan Murat İ'nin (14) yaşamını yitirmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Tabancanın Y.D.S'nin (15) elindeyken ateş aldığını belirleyen ekipler, F.K. ile Y.D.S'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.D.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.K. serbest bırakıldı.

Arifiye ilçesinin Ahmediye Mahallesi'nde 24 Temmuz'da misafirliğe giden Murat İ, F.K'ye ait ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralanmış, sağlık personelince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA
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