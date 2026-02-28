Sakarya'da bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 'kız meselesi' yüzünden çıkan bir tartışma sonrasında 16 yaşındaki K.C. göğsünden bıçakla yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, şüpheli E.A. gözaltına alındı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.
Kurtuluş Mahallesi Eyüp Sokak'ta K.C. (16) ile E.A. (18) arasında "kız meselesi" yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çocuk K.C. göğsünden bıçakla yaralandı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan K.C'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüpheli E.A'yı suç aletiyle gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Erol Ulu