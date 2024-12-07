Sakarya'da Bariyere Çarpan Otomobilde 1 Kişi Yaralandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
D-650 kara yolunda ilerleyen A.R.A yönetimindeki 41 AS 943 plakalı otomobil, Mekece Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki yolcu M.A. sağlık personelince Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.