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Sakarya'da ASELSAN İkaz ve Siren Denemeleri Yapılacak

Sakarya'da ASELSAN İkaz ve Siren Denemeleri Yapılacak
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Sakarya Valiliği, ASELSAN tarafından 7-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek ikaz ve siren denemeleri hakkında vatandaşları bilgilendirerek endişelenmemelerini istedi.

Sakarya Valiliği, ASELSAN tarafından ikaz ve siren denemelerinin yapılacağını, vatandaşların endişelenmemeleri gerektiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, ASELSAN tarafından "Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemi" kurulumunun tamamlandığı bildirildi.

Sistemin denemelerinin 7-30 Mayıs tarihlerinde yapılacağı aktarılan açıklamada, kent genelinde çeşitli zaman aralıklarında ikaz ve alarm işaretleri, yüksek ses seviyesinde siren denemeleri ve canlı anonsların test edileceği, vatandaşların bu deneme yayınlarından endişe duymamaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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