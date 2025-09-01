Sakarya'da Antik Dönemde Anadolu'da Mezar Hediyeleri Sergisi Açıldı

Anadolu'nun kültürel mirasına ışık tutan "Antik Dönemde Anadolu'da Mezar Hediyeleri" sergisi, Sakarya'da izlenime sunuldu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün "102. Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" projesi kapsamında yer alan süreli sergi, Sakarya Müzesi'nde açıldı.

Sergide, Sakarya Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen kazılardan ortaya çıkan Helenistik ve Roma dönemlerinden takılar, koku kapları, sikke, tabak, kandil, çeşitli figürler ve pişmiş toprak kapları gibi 30 eser yer alıyor.

Sergiyle toplumda ortak kimlik ve kültürel bilinci güçlendirmek, aidiyet duygusu, estetik beğeni, merak ve sorumluluk bilincinin artması ve geçmişle bağ kurularak kültürel mirasa sahip çıkılması amaçlanıyor.

Serginin açılışında Vali Yardımcısı Haluk Çakmak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, Sakarya Müze Müdürü Coşkun Zehir, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca ve ilgililer yer aldı.

Kurdele kesiminin ardından sergiyi gezen katılımcılar, eserler hakkında bilgi aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Acar, AA muhabirine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında Türkiye'de farklı konularda sergilerin açıldığını, Sakarya'da da "Antik Dönemde Anadolu'da Mezar Hediyeleri" adlı serginin izlenime sunulduğunu söyledi.

Sergide, Sakarya Müzesi tarafından yapılan kazılarda bulunan kültür varlıklarının teşhir edildiğini belirten Acar, vatandaşları sergiyi gezmeye davet etti.

Acar, sergilerin kültür varlıklarının koruma bilincini oluşturmak adına önemli çalışmalar olduğunu vurgulayarak, "2 bin yıl önceden devraldığımızı bugün insanlarımıza sunuyoruz. Hem bu eserleri görmeleri, aidiyet duygularını pekiştirmeleri ve bu eserlerin gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili önemli işlevin olduğunu düşünüyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sergi, 7 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.