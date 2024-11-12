Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da ambulansın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü 3 sağlık personeli yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ambulansın da aralarında bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 3 sağlık personeli yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ambulansın da aralarında bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 3 sağlık personeli yaralandı.

Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde İzmit yönüne giden E.Ö. idaresindeki 54 AFA 570 plakalı ambulans, Göl Caddesi'nden Şehit Cevdet Koç Caddesi'ne çıkmak isteyen Umut Gürsoy (26) yönetimindeki 10 KP 065 plakalı cip ile çarpıştı.

Daha sonra İzmit yönünden gelen 06 DB 9159 plakalı pikabın da çarptığı Gürsoy yönetimindeki cip, savrularak park halindeki 54 ACJ 726 plakalı otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, cipin sürücüsü Gürsoy, olay yerinde hayatını kaybetti, ambulans sürücüsü E.Ö, sağlık personelleri Ö.F.C. ve B.Ç. yaralandı.

Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gürsoy'un cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazaya karışan ve olay yerinden kaçan pikap sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel
Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

Elektrik sobası faciası! 5 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

 5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu

Faciaya tanık olan komşu, dehşet anlarını anlattı: 5 kardeş üst üste yatıyordu

 Mehmet Ali Erbil savcılıktaki ifadesinde yasa dışı bahisçilerin yaptığı teklifi anlattı

Mehmet Ali Erbil, savcılık ifadesinde yasa dışı bahisçilerin yaptığı teklifi anlattı
İsrail Savunma Bakanı Katz: Hizbullah ile ateşkes olmayacak

İsrail, Donald Trump'a resti çekti

Son Dakika Haberleri

Ömer Şeyhin kimdir? Maydanoz Döner sahibi kim, Maydanoz Döner kimin? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 12 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Kasım Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Talisca Fenerbahçe'ye mi gelecek? Griezmann Fenerbahçe'ye mi gelecek? Dybala Fenerbahçe'ye mi gelecek? Pogba Galatasaray'a mı gelecek? 22Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ABD'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle hediye edilen Özgürlük Heykeli, ABD'ye hangisi tarafından hediye edilmiştir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.