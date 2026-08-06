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Alkollü Sürücü Kaldırımdaki Anne ve İki Çocuğuna Çarptı

Alkollü Sürücü Kaldırımdaki Anne ve İki Çocuğuna Çarptı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kaldırımda yürüyen anne ve iki çocuğuna otomobille çarparak yaralanmasına neden olan alkollü sürücü gözaltına alındı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kaldırımda yürüyen anne ve iki çocuğuna otomobille çarparak yaralanmasına neden olan alkollü sürücü gözaltına alındı.

Yenice Mahallesi'nde M.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cihadiye Sokak'ta kaldırımda yürüyen N.Y. ile çocukları A.Y. ve E.Y'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan anne ve iki çocuğu, ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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