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Sakarya'da ağaca çarpan otomobil ikiye ayrıldı

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adapazarı-Karasu çevre yolunun Küpçüler Mahallesi mevkisinde A.İ.Ç'nin kullandığı 54 ABF 642 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan aracın bir kısmı ağaca saplandı. Aracın diğer yarısı ise ağacın yaklaşık 50 metre ilerisine sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü???????.

Kaynak: AA
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