Sakarya'da Ağaç Sağlığı Akustik Tomografi ile İzleniyor

Sakarya'da akustik tomografiyle cadde ve parklarda bulunan ağaçların sağlık durumu takip ediliyor, devrilme riskine karşı önlemler alınarak insanların güvenliği sağlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan odaklı projeleri kapsamında hayata geçirdiği akustik tomografi yöntemiyle, kentin yoğun kullanılan cadde ve parklarındaki ağaçların sağlık durumunu inceliyor. Bu yöntemle aynı zamanda şehir sakinlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla devrilme riski bulunan ağaçlar tespit edilip önlem alınıyor.

Akustik tomografide ağaçlara gönderilen ses dalgalarından gelen verilerin analizi yapılıp ağacın iç yapısı görüntüleniyor. Bu sayede, kökten tepe noktasına kadar oluşabilecek sorunlar belirleniyor. Özellikle sağlık durumu kötü olan ve devrilme riski bulunan ağaçların tehlike oluşturmaması için tedbir alınıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Ayşe Tuğba Burucu, AA muhabirine, yeşil şehir vizyonuna paralel olarak çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Burucu, envantere kazandırdıkları ağaç tomografi cihazıyla, dışarıdan sağlıklı görünen ancak belirli boy ve kutura (çap) ulaşmış ve çürüme, kovuklaşma ya da mantarlaşma nedeniyle devrilme riski taşıyan yaşlı ağaçların tespit edildiğini anlattı.

Böylece sahadaki çalışmalara yön verilebildiğinden bahseden Burucu, "Ağaçların bu cihaz sayesinde tespitini yaparak gerekli rehabilite çalışmalarının başlatılması, tedavi yöntemlerinin belirlenmesi, akabinde çok risk taşıyan, devrilme riski yüksek olan ağaçlarımızın da can ve mal kaybını önlemek adına, alandan uygun yöntemlerle uzaklaştırılması adına, şeffaf ve bilimsel verilerle karar alma süreçlerimizde etkili bir cihazı envanterimize kazandırdık." diye konuştu.

Yapay zekayla desteklenen son teknoloji cihazın bilimsel veriler sunduğundan bahseden Burucu, sorumluluk alanlarında bulunan tüm yaşlı ağaçların envanterini çıkarmayı, taramaları yapıp düzenli kontrollerini sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Mühendis Hayrettin Yanık, ölçüm yapmak istedikleri ağaçlardan veriler aldıklarını, ağacın çapı, büyüklüğü ve şeklini cihaza kaydettiklerini anlatarak, "Akustik yöntemle cihazdaki veriler alınıyor, daha sonra ofis içerisinde bilgisayardaki yazılım vasıtasıyla, yapay zekayla analiz ediliyor. Hasta olup olmadığı belirlenebiliyor. Budanması veya ilaçlanması gereken ağaçlar varsa gerekli işlemler yapılıyor." ifadelerini kullandı.