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Sakarya'da afet farkındalık eğitimleri devam ediyor

19 Aralık 2023 10:33 Güncelleme: 10:34 Abone Ol

Sakarya'da afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla farkındalık eğitimlerine devam ediliyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Sakarya'nın önde gelen su fabrikasının işbirliğiyle afet farkındalık eğitimi ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Eğitimde deprem simülasyonlarına tabii tutulan çalışanlar, afet anında doğru davranış biçimlerini öğrendi.