Sakarya'da 6 düzensiz göçmen yakalandı, 1 zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 6 Afgan düzensiz göçmen yakalandı. Kaçakçılık iddiasıyla gözaltına alınan sürücü R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve araca idari ceza uygulandı.
Sakarya'da, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı, kaçakçılık iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada, şüpheli bir kamyoneti Hendek ilçesinde durdurdu.
Kapalı kasa araç içerisinde Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü R.A. (46) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Araca, 23 bin 444 lira idari para ve trafikten men cezası uygulandı.
Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.