Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

SAKARYA'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 147 adet sentetik ecza ile 640 adet ecstasy ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan yola çıkan ve uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen aracı fiziki takibe aldı. Polis ekipleri tarafından Kuzey Marmara Otoyolunda şüphelilerin bulunduğu otomobilin önü kesilerek, durduruldu. Özel eğitimli narkotik köpeği eşliğinde otomobilde yapılan aramada gizli bölümlere saklanmış 57 kutu içerisinde toplam 3 bin 147 adet sentetik ecza ile 640 adet ecstasy ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.T. ve S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı