Sakarya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Sakarya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Adapazarı ilçesi Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Serdivan Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Vali Rahmi Doğan, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal eden tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet dileyerek, Türkiye'nin her bölgesinde emek veren öğretmenlere şükranlarını sundu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de "Hazreti Ali'nin de dediği gibi 'Bana 1 harf öğretenin, 40 yıl kölesi olurum.' Öğretmenlik mesleği çok kutsal bir meslek." ifadesini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar ise Türkiye'nin geleceğinde rol alacak öğrencileri yetiştiren öğretmenlerin kıymetli bir iş yaptığını aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, hayata başarıyla tutunmuş her insanın arkasında muhakkak bir öğretmen olduğunu bildirdi.

Programda, öğretmenlerden oluşan Sakarya Maarif Halk Dansları Topluluğu halk oyunu gösterisi yaptı.

Serdivan Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı, terör saldırılarında şehit edilen öğretmenlerin anıldığı tiyatro oyunu sergilendi.

Törende, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, adaylıkları tamamlanan öğretmenler yemin etti, emekli olanlara da hizmet şeref belgeleri verildi.

Programa İl Jandarma Komutanı Hasan Erbağ, protokol üyeleri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

