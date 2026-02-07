Haberler

Sakarya'da bir kamyonette 20 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hendek'te düzenlenen operasyonda bir kamyonette 20 düzensiz göçmen ele geçirildi. 19 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu göçmenin yakalandığı olayda, iki kişi tutuklandı.

Sakarya'da bir kamyonette 20 düzensiz göçmen yakalandı.

?Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

İlçede durdurulan kamyonetin kasasında, 19 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.E.K. (25) ve B.K. (25), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ayrıca araca 23 bin 216 lira idari para ile trafikten men cezası uygulandı.

İşlemleri tamamlanan 20 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Para ödemeden ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı

Bedavaya ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi

Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı

Profesör "Allah belanı versin" dedi, Kerem Kınık tepkisiz kalamadı
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Para ödemeden ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı

Bedavaya ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı

Belediye başkanından tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
Elazığ'da 6 köy karantinaya alındı

Bu kez şap değil! Bir işletmede çıktı, 6 köy karantinaya alındı