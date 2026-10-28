Sakarya'da 2,6 ton sucuk domuz eti tespitiyle imha edildi, işletme kapatıldı

Sakarya'da 2,6 ton sucuk domuz eti tespitiyle imha edildi, işletme kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'da denetimlerde domuz eti tespit edilen 2,6 ton sucuk satışa sunulmadan imha edildi, işletmeye idari para cezası uygulanıp faaliyeti sonlandırıldı. Açıklamada, güvenilir gıdada taviz verilemeyeceği ve denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı.
Sakarya'da domuz eti tespit edilen 2,6 ton sucuk imha edildi, ekiplerce işletme kapatıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, güvenilir gıdada taviz verilemeyeceği vurgulandı.
Denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, "Bakanlığımızın kamuoyu duyuru (ifşa) listesinde de yayımlanan işletmeye yönelik yapılan denetimler sonucu domuz eti tespit edilen 2,6 ton sucuk ürünü satışa sunulmadan imha edilmiştir. Sorumlu işletmeye idari para cezası uygulanmış, faaliyetine son verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.