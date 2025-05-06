Sakarya'da 11. Geleneksel Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Sakarya'da "11. Geleneksel Trafik Haftası Etkinlikleri" töreni düzenlendi.

Programa, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İl Emniyet Müdür Vekili Hakan İzmir, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Takanori Suzuki ve protokol üyeleri katıldı.

Vali Doğan, törende yaptığı konuşmada, Trafik Haftası'nın insanlarda farkındalık oluşturmak anlamında önemli olduğunu belirterek, Türkiye olarak ulaşımda sağlanan kolaylıkların aslında dünya standartlarının üstünde altyapıya sahip olduğunu anlattı.

Eğitimin önemine değinen Vali Doğan, "Millet olarak, şehir olarak hep beraber bu konuya ehemmiyet verip bu işi çözmemiz lazım. Son dönemde üretilen araçlara baktığımızda insan ve can güvenliği anlamında da araçların teknolojik üstünlüğünü artık tartışmanın anlamı yok. Bu teknolojik imkanlara rağmen trafikte ölüm sayısını bir türlü düşüremiyoruz. Burada sorun ne? Burada sorun eğitimsizlik ve insanlarımızın kurallara uymama sorunu. Bu trafik kuralları uzun yıllar ve uzun uğraşlar sonucunda belirlenip tecrübeyle tespit edilen kurallar. Burada bir ihmal, neticede kazalara sebebiyet veriyor. Kaza demek can ve mal kaybı demek." ifadelerini kullandı.

Törene yürüyerek geldiğini belirten Vali Doğan, "Valilikten buraya yürüyerek geldim, kaldırımda beklerden en az 5-6 kişi beklemeden geçti. Bu şunu gösteriyor, biz bu işlere ehemmiyet vermiyoruz. Bu konulara hassasiyet göstererek bu vesileyle koruma altına almış oluruz." dedi.

İzmir de trafikte sadece sürücülere değil, yayalara da önemli görevler düştüğünü hatırlattı. Trafik kurallarının sadece cezalardan kaçmak için değil, sevdiklerimizi, kendimizi ve toplumu korumak için var olduğunu ifade etti.

Suzuki, Toyota olarak bu etkinliğin bir parçası olduklarından dolayı onur duyduklarını dile getirdi. Suzuki, firma olarak trafik güvenliğine önem verdikleri ve faaliyette bulunduğu ülkelerde topluma katkı sağlamak için sürekli çaba içinde olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Hakkı Demir Ortaokulu ve Serdivan Hacı Emine Oba Ortaokulu öğrencileri Hacivat ve Karagöz oyunu, şiir dinletileri ve halk oyunları dansları sundu.

Etkinliklerin ardından Doğan, Karaca, İzmir ve Suzuki, ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen trafik konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Doğan ve beraberindeki protokol, resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin alanda bulunan sergisini gezdi, STK ve kamu kuruluşlarının stantlarını gezip bilgi aldı.

Çocuklar ise Eskişehir Trafik Eğitim Merkezi ekipleri tarafından alana getirilen otomobile binerek emniyet kemeri simülasyonunu denediler.