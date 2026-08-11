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Cami Yardımı Dolandırıcılığı Uyarısı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, belediyenin ve kurum bürokratlarının adı kullanılarak "cami yardımı" bahanesiyle para talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, belediyenin ve kurum bürokratlarının adı kullanılarak "cami yardımı" bahanesiyle para talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin adı kullanılarak "camilere yardım amacıyla para topluyoruz" bahanesiyle nakdi yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin kendilerine ulaştığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği tarafından konunun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildiği ve yasal sürecin başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Büyükşehir Belediyesi veya kurumumuzun herhangi bir bürokratı adına talepte bulunulması söz konusu değildir. Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor, benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz."

Kaynak: AA
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