Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yazlık İlkokulu öğrencilerini başkanlık makamında misafir etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerle özel olarak ilgilenen Alemdar, Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık makamını 3. sınıf öğrencisi Elisa Çapanoğlu'na devretti.

Minik başkan, görevi devralmasının ardından Büyükşehir'in ilerleyen mesai sürecini denetledi, projeleri inceledi ve bazı talimatlar verdi.

Elisa, belediyenin okul içi ve çevresinde hizmet veren birimlerine çalışmaların geliştirilmesi, sportif ve sosyal alanların çoğaltılması ve geliştirilmesi konusunda talimat iletti.

Elisa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyadaki tüm çocuklara huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, böylesine anlamlı günde geleceğin teminatı çocuklarla bir araya gelmenin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Alemdar, gelecekte bu makamları devralacak çocukların, aynı liyakat ve samimiyetle bu görevi sürdüreceklerine inandığını belirterek, "Sizler bu ülkenin umudu ve yarınların mimarlarısınız. Hayal kurmaktan, öğrenmekten ve üretmekten asla vazgeçmeyin. Bizler, sizlerin en iyi şartlarda yetişmesi, kendinizi özgürce ifade edebilmeniz ve potansiyelinizi gerçekleştirebilmeniz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, umut dolu yarınlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Eşref Başer, Yazlık İlkokulu Müdürü İbrahim Yılmaz ve öğretmen Merve Toprak da yer aldı.

Kaynak: AA / Erol Ulu
