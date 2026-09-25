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Sakarya Arifiye'de TIR, radar polis aracına ve kamyona çarptı, şoförü ağır yaralandı

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Sakarya Arifiye'de TIR, radar polis aracına ve kamyona çarptı, şoförü ağır yaralandı
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Sakarya’nın Arifiye ilçesinde dün gece D-650 kara yolunda radar görevi yapan polis aracına çarpan TIR, akaryakıt istasyonunda yakıt alan kamyona da çarptı. Kazada ağır yaralanan TIR şoförü hastaneye kaldırılırken, araçtan çıkıp uzaklaşan 2 polis yara almadan kurtuldu.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, radar görevi yapan polis aracı ve kamyona çarpan TIR'ın şoförü ağır yaralandı. Olay öncesi TIR'ın üzerlerine geldiğini fark eden polislerin, içinde oldukları araçtan çıkıp kurtulduğu belirtildi.

Kaza, dün gece, D-650 kara yolunun Adliye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; sürücünün kontrolünü yitirdiği 78 AAY 978 plakalı TIR, yol kenarındaki radar görevi yapan polis aracına çarptı. Savrulan TIR, daha sonra da akaryakıt istasyonunda yakıt alan kamyona çarpıp durdu. Kazada TIR'ın şoförü ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçtaki 2 polisin, TIR'ın üzerlerine geldiğini fark edip uzaklaşıp olaydan yara almadan kurtuldukları öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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