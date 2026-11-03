Sakarya Akyazı'daki Yörükyeri Yaylası güz renklerine büründü, dronla görüntülendi

Sakarya Akyazı'daki Yörükyeri Yaylası güz renklerine büründü, dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Akyazı'daki Yörükyeri Yaylası'nda ormanlık alanlar güz mevsiminde sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına büründü. Yaprakların renk değiştirmesiyle oluşan güz manzarası dronla görüntülendi, renk çeşitliliği doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel görüntüler oluşturdu.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yer alan Yörükyeri Yaylası'ndaki ormanlık alanlar, güz mevsiminde sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü.
Bölgedeki ağaçların yapraklarının renk değiştirmesiyle oluşan sonbahar manzarası dronla görüntülendi???????.
Renk çeşitliliğinin yaşandığı ormanlık alanlar, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA