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Sakarya Akyazı'da traktör ile römorkun bağlantısından düşen kişi hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Akyazı ilçesi Durmuşlar Mahallesi'nde seyir halindeki traktör ile römork arasındaki bağlantı noktasından düşen 56 yaşındaki kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cenazesi hastane morguna konuldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki seyir halindeki traktör ile römork arasındaki bağlantıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Durmuşlar Mahallesi'nde S.T. (66) yönetimindeki 54 AGL 992 plakalı traktör ile römorkun bağlantı noktasında yolculuk yapan R.T. (56) dengesini kaybederek düştü.

Kazada R.T. yaralandı, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

R.T.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Kaynak: AA
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