Sakarya Akyazı'da fabrikadaki patlamada yaralanan işçi öldü, görüntüler çıktı

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SAKARYA'nın Akyazı ilçesindeki alüminyum fabrikasında 20 Ekim'de meydana gelen ve Recep Gezici'nin (49) hayatını kaybettiği patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki işçinin bölgeden uzaklaşmasından saniyeler sonra patlamanın meydana geldiği anlaşıldı.

Olay, 20 Ekim'de saat 18.30 sıralarında, Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın dökümhane bölümünde meydana gelen patlamada Recep Gezici ile birlikte 1 işçi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Gezici, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer işçi ise Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar bulunan 3 çocuk babası Recep Gezici, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Patlama anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saat 18.26 sıralarında kaydedilen görüntülerde, çalışma yapan iki işçinin henüz belirlenemeyen bir nedenle panikle bölgeden uzaklaştığı görüldü. İşçilerin uzaklaşmasından saniyeler sonra meydana gelen patlamayla birlikte fabrikada alevler yükseldiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı