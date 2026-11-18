Sakarya Adapazarı'nda belediye otobüsü otomobille çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, çarpışmanın etkisiyle otobüste yere düşen 1 yolcu hafif yaralandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Semerciler ile Yenidoğan mahallelerinin kesiştiği Milli Egemenlik Caddesi'nde seyreden C.Ö. idaresindeki 54 ZR 293 plakalı belediye otobüsü, sola dönüş yasağı bulunan mevkide caddenin karşısına geçmeye çalışan İ.A. idaresindeki 41 UP 745 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Ş.A. ve S.G. bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, çarpışmanın etkisiyle otobüste yere düşen 1 yolcu hafif yaralandı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Otomobil sürücüsü İ.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.